Потрібно готуватися до гіршого сценарію? Експерт розповів про наслідки підриву ЗАЕС

Серйозної небезпеки для довкілля та населення не буде

Інформація про те, що росіяни готуються підірвати Запорізьку АЕС, розповсюджується протягом кількох тижнів. Проте суттєвої загрози для населення немає, оскільки реактори не виробляють електрику понад півроку.

Про це розповів завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко, передає УНІАН. За його словами, вибух із викидом радіоактивних частинок малоймовірний.

Експерт пояснив, що всі реактори на Запорізькій АЕС зупинено з 6 вересня 2022 року. Станція не виробляє електрику весь цей час, а значить, жоден із реакторів не знаходиться в тому стані, при якому можуть накопичуватися продукти розподілу. Саме вони й несуть найбільшу небезпеку для довкілля та населення країни.

"За цей час дійсно кількість радіоактивності, яка там накопичилася в паливі і може завдати шкоди, зменшилася. Для блоку, який з вересня не працює, у 3 тисячі разів, а для тих, які понад рік — у 5 тис. разів", - сказав Борисенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР заявили, що росіяни завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. За словами Кирила Буданова, тепер окупанти наказу про його реалізацію.