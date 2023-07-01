Нужно готовиться к худшему сценарию? Эксперт рассказал, о последствиях подрыва ЗАЭС

Серьезной опасности для окружающей среды и населения не будет

Информация о том, что россияне готовятся подорвать Запорожскую АЭС, распространяется на протяжении нескольких недель. Однако существенной угрозы для населения нет, так как реакторы не вырабатывают электричество больше полугода.

Об этом рассказал заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко, передает УНИАН. По его словам, взрыв с выбросом радиоактивных частиц маловероятен.

Эксперт объяснил, что все реакторы на Запорожской АЭС остановлены с 6 сентября 2022 года. Станция не вырабатывает электричество все это время, а значит, ни один из реакторов не находится в том состоянии, при котором могут накапливаться продукты деления. Именно они и несут наибольшую опасность для окружающей среды и населения страны.

"За это время действительно количество радиоактивности, которая там накопилась в топливе и может нанести вред, уменьшилось. Для блока, который с сентября не работает, в 3 тысячи раз, а для тех, которые более года — в 5 тыс. раз", — сказал Борисенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР заявили, что россияне завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. По словам Кирилла Буданова, теперь оккупанты приказа о его реализации.