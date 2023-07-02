Не залишайте улюбленців без захисту: що робити власникам тварин у випадку вибуху на АЕС

Основні поради та практичні кроки від зооспеціалістів

Погрози ядерною зброєю не перший рік лунають з боку путіна. І хоч ми починаємо звикати до такого роду шантажу, у США вважають, що на сьогоднішній день цей страшний сценарій залишається актуальним. Мова зокрема й про загрозу теракту на захопленій ЗАЕС.

Зрештою правильна підготовка та єдність, допоможе зберегти життя та мінімізувати шкоду. Та ми хочемо нагадати, що наші домашні улюбленці теж потребують захисту. Всі тварини, будь то собаки чи коти, відчувають страх і паніку так само як і люди. Як наголошує зоопсихологиня Оксана Галан, про комфортний простір для тварин варто подбати завчасно.

Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech зібрала поради ветеринара, кінолога та зоопсихологині, як вберегти домашніх улюбленців у випадку ядерного вибуху. "Телеграф" ділиться основними з них.

1. Тримайте тварин в укритті

Якщо в момент вибуху хвостик був на вулиці, необхідно якнайшвидше вимити його із шампунем або милом (навіть просто водою краще, ніж не мити).

Подбайте про власну безпеку під час водних процедур:

⁃ Використовуйте гумові рукавички та маску для обличчя.

⁃ Якщо на ваших руках чи тілі тварини є порізи чи подряпини, постарайтеся їх закрити, щоб радіоактивні матеріали не потрапили у рану.

⁃ Вимийте руки та обличчя після миття тварини.

2. Зробіть простір безпечним.

Витріть миски й килимки для домашніх тварин.

Ганчірки після цього герметично закрийте. Залиште у місці, недоступному для людей і тварин.

3. Їжа для чотирилапих

Найбезпечніше годувати хвостиків кормом із закритих герметичних банок чи пакетів. Вони мають бути придбані завчасно.

Корм для свійських тварин також повинен бути схований у герметичних контейнерах (банках, коробках).

4. Вода для хвостиків

Підготуйте запас води у щільно закритих місткостях завчасно. Адже вода в кранах, водоймах та криницях може бути деякий час небезпечною.

Запамʼятайте, що рекомендація "давати менше пити, щоб собака не хотіла в туалет" — ШКІДЛИВА. На випадок трагедії розраховуйте, щоб ваш запас води був достатній для кожного члена родини, включаючи хвостика, бо всім потрібно буде пити багато чистої води.

5. Санітарно-гігієнічні процедури

-для котів

Для туалету покладіть нові газети/пелюшки/наповнювач у зоні доступу тварини. Якщо котячий наповнювач чи пелюшки були у відкритій упаковці на момент аварії — вони стали небезпечними для використання, оскільки мають поглинальні властивості.

Ставтеся до екскрементів як до ймовірно забрудненого матеріалу — не торкайтеся голими руками та одразу запаковуйте, як і інші забруднені речі.

-для собак

Деякий час виходити на вулицю буде заборонено, тому варто відділити простір, де собаці можна буде сходити в туалет. Заздалегідь подбайте про ящик з ґрунтом, що буде нагадувати звиклу місцевість та слугувати тимчасовим туалетом для собаки.

Будьте готові, що в перший день собака може і не зробити свої справи, адже це дуже охайні тварини і не роблять брудно там, де сплять, їдять та граються.

Спостерігайте за хвостиком і якщо він починає скиглити, шкрябатись десь в закутку чи коридорі — відведіть його в спеціально відведене місце та поясніть, що тут можна сходити в туалет. Пояснюйте спокійно, що зараз такі умови, на жаль, але це тимчасово.

"Не хвилюйтесь, що після цього собачка буде постійно ходити в туалет вдома." — заспокоює зоопсихологиня Оксана Галан – "ставтесь з повагою та розумінням до свого улюбленця, підтримуйте його"

6. Дії при необхідності переходу з приміщення до більш безпечного місця.

Невеликих хвостиків (котиків чи собачок) сховайте у контейнер для переноски та обмотайте його поліетиленом, залишаючи отвір для доступу і дихання. Цей отвір закрийте марлею в кілька шарів.

Більших собак потрібно одягнути в їхній одяг, краще якісь зимові речі (куртки, взуття та ін.) та намордник, обмотаний марлею.

7. Немає жодних науково обґрунтованих даних, щоб рекомендувати йодид калію тваринам.

8. Підготуйте "тривожну валізку" для хвостика.

• сухий корм;

• переноска для котиків, собак маленьких порід або кошенят/цуценят;

• вода;

• миска д/води чи поїлка;

• якщо у хвостика є певні хронічні захворювання, варто покласти запас ліків;

• документи;

• вологі серветки;

• підстилка;

• повідець, аби тваринка завжди була поруч;

• намордник;

• пакунки для стресової "несподіванки".

Варто також зробити запас їжі, води та ліків мінімум на 7 днів. Нехай ці поради ніколи не знадобляться!