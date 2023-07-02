Не оставляйте питомцев без защиты: что делать владельцам животных в случае взрыва на ЗАЭС

Основные советы и практические шаги от зооспециалистов

Угрозы ядерного оружия не первый год раздаются со стороны путина. И хотя мы начинаем привыкать к такого рода шантажу, в США считают, что на сегодняшний день этот страшный сценарий остается актуальным. Речь в том числе об угрозе теракта на захваченной ЗАЭС.

Наконец, правильная подготовка и единство поможет сохранить жизнь и минимизировать вред. Но мы хотим напомнить, что наши домашние питомцы тоже нуждаются в защите. Все животные, будь то собаки или кошки, испытывают страх и панику так же, как и люди. Как отмечает зоопсихологиня Оксана Галан, о комфортном пространстве для животных следует позаботиться раньше времени.

Инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech собрала советы ветеринара, кинолога и зоопсихологини, как уберечь домашних питомцев в случае ядерного взрыва. Телеграф делится основными из них.

1. Держите животных в укрытии

Если в момент взрыва хвостик был на улице, необходимо как можно быстрее вымыть его с шампунем или мылом (даже просто водой лучше, чем не мыть).

Позаботьтесь о собственной безопасности во время водных процедур:

⁃ Используйте резиновые перчатки и маску для лица.

⁃ Если на ваших руках или теле животного есть порезы или царапины, постарайтесь их закрыть, чтобы радиоактивные материалы не попали в рану.

⁃ Вымойте руки и лицо после мытья животного.

2. Сделайте пространство безопасным.

Протрите миски и коврики для домашних животных.

Тряпки после этого герметично закройте. Оставьте в недоступном для людей и животных месте.

3. Еда для четырехлапых

Безопаснее всего кормить хвостиков кормом из закрытых герметичных банок или пакетов. Они должны быть приобретены раньше времени.

Корм для домашних животных также должен быть скрыт в герметичных контейнерах (банках, коробках).

4. Вода для хвостиков

Подготовьте запас воды в плотно закрытых емкостях раньше времени. Ведь вода в кранах, водоемах и колодцах может быть некоторое время опасна.

Запомните, что рекомендация "давать меньше пить, чтобы собака не хотела в туалет" — вредная. В случае трагедии рассчитывайте, чтобы ваш запас воды был достаточным для каждого члена семьи, включая хвостика, потому что всем нужно будет пить много чистой воды.

5. Санитарно-гигиенические процедуры

-для кошек

Для туалета положите новые газеты/пеленки/наполнитель в зоне доступа животного. Если кошачий наполнитель или пеленки были в открытой упаковке на момент аварии — они стали опасны для использования, поскольку обладают поглощающими свойствами.

Относитесь к экскрементам как к вероятно загрязненному материалу — не прикасайтесь голыми руками и сразу упаковывайте, как и другие загрязненные вещи.

-для собак

Некоторое время выходить на улицу будет запрещено, поэтому следует отделить пространство, где собаке можно будет сходить в туалет. Заранее позаботьтесь о ящике с грунтом, который будет напоминать привычную местность и служить временным туалетом для собаки.

Будьте готовы, что в первый день собака может и не совершить свои дела, ведь это очень чистоплотные животные и не делают грязно там, где спят, едят и играют.

Наблюдайте за хвостиком и если он начинает скулить, скребаться где-нибудь в углу или коридоре — отведите его в специально отведенное место и объясните, что здесь можно сходить в туалет. Объясните спокойно, что сейчас такие условия, к сожалению, это временно.

"Не волнуйтесь, что после этого собачка будет постоянно ходить в туалет дома." — успокаивает зоопсихологиня Оксана Галан - "относитесь с уважением и пониманием к своему любимцу, поддерживайте его"

6. Действия при необходимости перехода из помещения в более безопасное место.

Небольшие хвостики (котики или собачки) спрятайте в контейнер для переноски и обмотайте его полиэтиленом, оставляя отверстие для доступа и дыхания. Это отверстие закройте марлей в несколько слоев.

Больших собак нужно одеть в их одежду, лучше какие-то зимние вещи (куртки, обувь и др.) и намордник, обмотанный марлей.

7. Нет никаких научно обоснованных данных, чтобы рекомендовать йодид калия животным.

8. Подготовьте "тревожный чемоданчик" для хвостика.

• сухой корм;

• переноска для котиков, собак маленьких пород или котят/щенков;

• вода;

• миска д/воды или поилка;

• если у хвостика есть определенные хронические заболевания, следует положить запас лекарства;

• документы;

• влажные салфетки;

• подстилка;

• поводок, чтобы животное всегда было рядом;

• намордник;

• пакеты для стрессовой "сюрпризы".

Следует также сделать запас пищи, воды и лекарства минимум на 7 дней. Пусть эти советы никогда не понадобятся!