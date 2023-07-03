Укр

россия может взорвать ЗАЭС: на Западе назвали главную для путина причину

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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У путина есть мотивы подорвать ЗАЭС Новость обновлена 03 июля 2023, 10:53
У путина есть мотивы подорвать ЗАЭС. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну

Российский диктатор владимир путин может дать распоряжение своим оккупантам совершить подрыв Запорожской АЭС. В надежде на быстрые победы на фронте российский "лидер" может эскалировать войну.

После вооруженного мятежа "Вагнера" в россии, весь мир увидел шаткость позиций путина, а потому ему нужно сохранить лицо в глазах своих поклонников как авторитарному правителю. Об этом пишет The Times.

В материале отмечается, что оккупанты уже долгое время не могут показать реальных успехов на фронте. Этот факт в свою очередь сказывается на российском диктаторе. Плюс ко всему дополнительную шаткость его позициям придали события в россии 24 июня — мятеж евгения пригожина.

"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы", — предположили авторы.

Кроме того, захватчики уже совершили подрыв Каховской ГЭС, а потому вполне возможен с их стороны и удар по Запорожской атомной электростанции. В пользу этих подозрений свидетельствует тот факт, что оккупанты постепенно покидают станцию, а оставшемуся персоналу дают распоряжение "в случае аварийных ситуаций винить Украину".

Авторы материала подчеркнули, что страны-члены НАТО должны предупредить россию о катастрофических последствиях такого действия и об обязательном ответе за это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.

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#Украина #Теракт #Владимир Путин #ЗАЭС #подрыв