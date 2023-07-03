россия может взорвать ЗАЭС: на Западе назвали главную для путина причину

Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну

Российский диктатор владимир путин может дать распоряжение своим оккупантам совершить подрыв Запорожской АЭС. В надежде на быстрые победы на фронте российский "лидер" может эскалировать войну.

После вооруженного мятежа "Вагнера" в россии, весь мир увидел шаткость позиций путина, а потому ему нужно сохранить лицо в глазах своих поклонников как авторитарному правителю. Об этом пишет The Times.

В материале отмечается, что оккупанты уже долгое время не могут показать реальных успехов на фронте. Этот факт в свою очередь сказывается на российском диктаторе. Плюс ко всему дополнительную шаткость его позициям придали события в россии 24 июня — мятеж евгения пригожина.

"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы", — предположили авторы.

Кроме того, захватчики уже совершили подрыв Каховской ГЭС, а потому вполне возможен с их стороны и удар по Запорожской атомной электростанции. В пользу этих подозрений свидетельствует тот факт, что оккупанты постепенно покидают станцию, а оставшемуся персоналу дают распоряжение "в случае аварийных ситуаций винить Украину".

Авторы материала подчеркнули, что страны-члены НАТО должны предупредить россию о катастрофических последствиях такого действия и об обязательном ответе за это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС.