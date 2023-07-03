Залужный и глава Генштба приехали на Ровенскую АЭС: видео и подробност

Военные встретились с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с главой Генштаба Сергеем Шапталой приехали на Ровенскую АЭС. Визит стал уже вторым за два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Если в прошлый раз целью визита Залужного было выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, то сейчас военные встретились с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором АЭС Павлом Ковтонюком, чтобы проработать координацию между ВСУ и энергетиками. Цель — анализ планирование и прогнозирование возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские власти и разведка предупреждают о том, что следующей после Каховской ГЭС российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС. Уже сейчас некоторые захватчики покидают атомную станцию, а в Украине усиленно готовятся к наихудшему сценарию — теракту с выбросом радиации. Для этого, например, в Запорожской области провели масштабные "ядерные" учения.