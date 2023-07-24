Одиозный одесский военком-миллионер задержан: несколько дней пытался скрыться и играл в "шпиона"

Сотрудники Госбюро расследований вместе с прокурорами Офиса Генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает ГБР.

"В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации – меняло номера телефонов, автомобилей, местоположение и т.д", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски продолжались два дня и в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве.

"Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", — отметили в Госбюро.

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