Вместо миллионера: Залужный назначил нового военкома Одесской области, что о нем известно
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Офицер ранее был командиром одной из бригад ВСУ
Вместо военкома-миллионера Евгения Борисова на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначили "одного из лучших военных командиров".
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Речь идет об Александре Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
"Александр – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", — говорит Залужный.
Напомним, что "богатство" Евгения Борисова обнаружили журналисты-расследователи, а реакция государства на это последовала уже на следующий день. Вскоре миллионер был уволен со своей должности и теперь им занимается прокуратура. В настоящий момент следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об имуществе членов семьи чиновника за рубежом. В ходе проверки будут направлены соответствующие запросы в Испанию, Молдову, Румынию, Турцию. Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы.