Співробітники військкомату жорстко затримали чоловіка в Одесі: тепер їх відправлять на фронт (відео)

В обласному військкоматі пояснили, що сталося

В Україні виник скандал через широке розголошення ситуації в Одесі, де представники ТЦК жорстко затримали чоловіка, а потім заштовхали його в мікроавтобус. При цьому в самому військкоматі причину пояснили несподівано.

Як йдеться у повідомленні Одеського обласного територіального центру комплектації, чоловік вів прямий ефір розгортання мобільного блокпоста, що заборонено під час воєнного стану.

"Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрештою співробітники районного військкомату перевищили свої повноваження та застосували чинність проти порушника, щоб доставити його до ТЦК.

У відомстві також зазначили, що під час посадової перевірки були встановлені особи, які перевищили повноваження та ті, які використовували неврахований транспортний засіб.

"Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді п’яний співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця. Після того як ситуація набула розголосу було прийнято рішення звільнити його з лав ЗСУ.