Сотрудники военкомата жестко задержали мужчину в Одессе: теперь их отправят на фронт (видео)

В областном военкомате объяснили, что произошло

В Украине возник скандал из-за широкой огласки ситуации в Одессе, где представители ТЦК жестко задержали мужчину, а затем затолкали его в микроавтобус. При этом в самом военкомате причину объяснили весьма неожиданно.

Как говорится в сообщении Одесского областного территориального центра комплектации, мужчина вел прямой эфир разворачивания мобильного блокпоста, что запрещено во время военного положения.

"Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вступил в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конечном итоге сотрудники районного военкомата превысили свои полномочия и применили силу против нарушителя, чтобы доставить его в ТЦК.

В ведомстве также отметили, что в ходе должностной проверки были установлены лица, превысившие полномочия и те, которые использовали неучтенное транспортное средство.

"Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах у ее мужа-военнослужащего. После того как ситуация получила огласку было принято решение уволить его из рядов ВСУ.