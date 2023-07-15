Люди в камуфляже очень жестко задержали мужчину в Одессе: в ВСУ прокомментировали скандальное видео

Многие сразу решили, что задержание было проведено в рамках мобилизации

Последние несколько дней в сети говорят об усилении мобилизационных мер в Украине, в частности, завирусилось видео, как в Одессе группа людей в форме грубо задержала мужчину, — однако военные отрицают свою причастность к этому.

В пятницу, 14 июля, одесские паблики опубликовали ролик, как люди в камуфляже задерживают мужчину. Тот сопротивляется, но его валят на землю, бьют, и в итоге заталкивают в желтый микроавтобус. Некоторые украинцы решили, что таким образом мужчине "выдали повестку".

В ТЦК Одесской области проинформировали, что выясняют обстоятельства инцидента и не могут подтвердить, что люди в форме являются их работниками.

А начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, как сообщает ТСН.ua, опровергла причастность к происшествию: "На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК".

Стоит заметить, что мнения пользователей сети по поводу происшедшего очень различаются.

"Добровольно ведь не хотят, а это рабочий метод", "Будут ли они хорошими воинами? Нет. Будут ли они любить Родину?", "ТЦК сделали все, чтобы военных боялись и избегали", "Не буду разбираться кто прав, кто виноват, уверен в одном, — все годные и призывного возраста должны стать на учет, а сотрудники военкомата не должны быть в форме ВСУ", "Может одессит быковал по-русски", "Не факт, что мобилизация. Будто в Одессе разных идиотов или сепаров нет, которых нужно в бараний рог скручивать", — среди прочего, пишут в комментариях.

Реакция украинцев на инцидент

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы должен носить с собой военнообязанный во избежание неприятных инцидентов с сотрудниками ТЦК.