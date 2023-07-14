Не только паспорт: какие документы надо носить с собой во время мобилизации

Мобилизация в Украине продолжается

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Во время этих положений действуют особые правила и нормы, которые необходимо выполнять гражданам, в частности, мужчинам призывного возраста нужно носить с собой документы.

О том, что должен иметь при себе военнообязанный, сообщает "Телеграф".

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко напомнил, что во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который мог бы идентифицировать его личность, например паспорт.

А мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

При этом, добавил военный, документы должны носить и представители военкоматов. Их можно требовать, например, когда кто-то пытается вручить вам повестку.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из украинцев в июле пришлют повестку в первую очередь. В нашей армии большой запрос на этих граждан.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.