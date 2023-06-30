СМС от военкома и повестка под запись: как будет проходить мобилизация в июле

Мобилизация продолжается

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкоматы.

"Телеграф" рассказывает о том, как будет проходить мобилизационные мероприятия в июле.

Повестки под запись

В Украине еще весной решили, что обеспечат сотрудников ТЦК нагрудными камерами, чтобы фиксировать факт вручения повесток. Это нововведение, например, уже заработало в Чернигове, а в дальнейшем бодикамерами будут вооружаться все больше военкомов по всей стране.

СМС от военкома

В Украине стали активно рассылать повестки по СМС, но с правовой точки зрения такие "документы" не несут каких-либо юридических последствий. Подробнее о том, что делать, если вам прислали повестку по телефону, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Июль безработный

21 июня вступило в силу постановление Кабмина от 18 апреля 2023 года. Согласно документу, украинцы, которые подлежат мобилизации, не смогут работать охранниками. Отныне этой деятельностью могут заниматься только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призыву во время мобилизации.

Повесток станет еще больше

28 июня Верховная Рада Украины одобрила законопроект №9342, согласно которому инвалидность тещи или тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва.

Кроме того, как ранее уже сообщал "Телеграф", в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Может быть больше "брони", но пока не факт

В правительстве думают над механизмом, который позволит получать отсрочку работникам IT-сферы. Речь о ФЛП и гиг-специалистах.

"Уже есть определенные наработки (для внесения изменения в закон — Ред.), но пока на рабочем уровне", — рассказал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко.

Напомним, ранее мы писали о том, что кто в июле получит повестку в первую очередь.