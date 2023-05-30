Повесток станет еще больше? Как новое решение Рады повлияет на мобилизацию летом

Теперь украинцев будут призывать в армию только до 25 лет вместо 27

30 мая в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст в армию, а это может отразится на мобилизационных мероприятиях.

"Телеграф" рассказывает, как решение Рады может повлиять на раздачу повесток в Украине.

Что решили нардепы

В Украине, как и планировали, снизили предельный призывной возраст. Теперь украинцев будут призывать в армию только до 25 лет вместо 27.

Как это может отразится на мобилизации

Если раньше мобилизовать украинца, не имеющего статуса военнообязанного (не служившего, но пригодного к службе) могли только после 27 лет, то теперь на фронт могут отправлять на фронт уже с 25 лет. Это предположительно может повлиять на темпы мобилизации. А значит может означать, что повесток станет больше.

К слову, возможность мобилизовать более молодых украинцев, была одной из причин такого решения, которую озвучили в Минобороны. Все дело в том, что если украинец не служил, то его могут призывать только на срочную службу, а во время военного положения её отменили. Это означает, что в стране образовалась целая категория граждан, которые не могут быть призваны ни на срочную службу, ни по мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, кто в Украине может получить повестку с 1 июня.

Также мы сообщали о том, какой категории мужчин не вручат повестку на улице.