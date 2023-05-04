В Украине снизят предельный призывной возраст - в Минобороны объяснили причины

В Минобороны назвали две причины, по которой хотят снизить предельный призывной возраст

В Украине планируют изменить предельный призывной возраст. Его хотят снизить с 27 лет до 25 лет, чтобы, в том числе, уменьшить расходы.

Об этом рассказали в Минобороны Украины. Отмечается, что из-за предельного призывного возраста 27 лет значительное количество пригодных к военной службе граждан без статуса военнообязанных, не могут быть призваны во время мобилизации.

В министерстве объяснили, что изменения продиктованы тем, что на время военного положения нет необходимости содержать на военном учете призывников в возрасте до 27 лет. На то есть две причины.

Первая — ежегодно они должны прибывать в ТЦКСП, чтобы проходить медосмотры, а это дополнительные финансовые растраты, нагрузка на медработников и увеличение очередей. При этом призыв на срочную военную службу во время действия военного положения не осуществляется.

Вторая причина заключается в том, что из-за длительного пребывания на военном учете призывников во время действия военного положения не могут быть мобилизованы граждане, пригодные к службе в армии, но не имеющие статуса военнообязанных.

"Учитывая значительное внимание общества к вопросам, связанным с военным учетом граждан и мобилизацией, следует отметить, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, обоснованы, согласованы с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью исключительно оптимизацию процессов ради приближения нашей Победы Каждый общий шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение Закона – это ответ на широкомасштабное вторжение россии с целью укрепления нашей обороноспособности", — добавили в Минобороны Украины.

Также "Телеграф" сообщал, что в россии хотят увеличить призывной возраст. Минимальный призывной возраст повысят с 18 до 21 года, а максимальный продолжат с 27 до 30 лет.