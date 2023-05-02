На фронт не вернут: в Минобороны придумали, чем занять раненых украинских военных

Те военные, которые из-за ранения не могут выполнять боевые задания, останутся в рядах ВСУ, но на фронт не вернутся

Украинских военных, которые получили ранение и больше не могут выполнять боевые задания, не будут списывать. Их будут назначать на другие должности. Также ранее Владимир Зеленский поручил вместо раненных бойцов на фронт отправлять военкомов, которые с февраля 2022 года сидят в тылу.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ намного больше вакансий, чем раненных солдат.

Замминистра отметила, что война усложнила все, в том числе и функционал ВСУ. На сегодняшний день задача номер один — воевать. Но вместе с полномасштабной войной появились и новые вызовы, которые необходимо решать сейчас, так как ранее подобного опыта не было.

Много украинских военных, которые получили ранение на фронте и выведены в распоряжение командиров, не могут выполнять задания в зоне боевых действий. В Минобороны решили, что таких бойцов после лечения будут назначать на другие должности, которые они в состоянии занимать.

"Вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения. Проблема известна, и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины. Есть конкретные решения, которые будут реализованы", — отметила Анна Маляр.

Также, по ее словам, уже готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос всех тех военных, которые ждут сейчас назначения. Вместе с тем, будут внесены изменения системного характера в законодательство и Приказ Минобороны №402.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. В целом за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.