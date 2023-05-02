Укр

На фронт не вернут: в Минобороны придумали, чем занять раненых украинских военных

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Раненных украинских военных не будут оправлять на фронт Новость обновлена 02 мая 2023, 22:23
Раненных украинских военных не будут оправлять на фронт. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Те военные, которые из-за ранения не могут выполнять боевые задания, останутся в рядах ВСУ, но на фронт не вернутся

Украинских военных, которые получили ранение и больше не могут выполнять боевые задания, не будут списывать. Их будут назначать на другие должности. Также ранее Владимир Зеленский поручил вместо раненных бойцов на фронт отправлять военкомов, которые с февраля 2022 года сидят в тылу.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ намного больше вакансий, чем раненных солдат.

Замминистра отметила, что война усложнила все, в том числе и функционал ВСУ. На сегодняшний день задача номер один — воевать. Но вместе с полномасштабной войной появились и новые вызовы, которые необходимо решать сейчас, так как ранее подобного опыта не было.

Много украинских военных, которые получили ранение на фронте и выведены в распоряжение командиров, не могут выполнять задания в зоне боевых действий. В Минобороны решили, что таких бойцов после лечения будут назначать на другие должности, которые они в состоянии занимать.

"Вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения. Проблема известна, и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины. Есть конкретные решения, которые будут реализованы", — отметила Анна Маляр.

Также, по ее словам, уже готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос всех тех военных, которые ждут сейчас назначения. Вместе с тем, будут внесены изменения системного характера в законодательство и Приказ Минобороны №402.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. В целом за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.

Теги:
#Ранение #Военный #Назначение #Новая должность #Анна Маляр