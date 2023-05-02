Залужный и Резников попросили Раду отложить законопроект про 30 тысяч доплат военным - документ

Военные попросили советоваться с ними в вопросах военных

Военные выступили с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о возврате военным доплаты в 30 тысяч гривен. Вместо этого они просят собрать рабочую группу с представителей Верховной Рады, Кабинета Министров, Генерального штаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда защитников.

Соответствующее письмо с подписями силовиков было направлено в Верховную Раду, сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что не устраивает военных

Военные выступит против вышеуказанного законопроекта потому, что считают что он:

не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;

не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

Вместе этого силовики просят разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны.

"Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу оплаты труда наших защитников", — говорится в сообщении.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за возвращение доплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. При этом, опрошенные "Телеграфом" собеседники говорят, что денег на возвращение доплат в бюджете пока нет. И теперь в Офисе президента и в ВР ищут решение, как максимально безболезненно выйти из сложной ситуации. О том, что будет с доплатами 30 тысяч для военных, вы можете прочитать в нашей статье, перейдя по ссылке.