Проблемные 30 тысяч: к какому решению склоняются в Раде по поводу доплат военным

Среди военных и депутатов есть те, кто считают, что нужно найти средства

Верховная Рада проголосовала за возвращение доплат в 30 тысяч гривен военнослужащим. При этом, опрошенные "Телеграфом" собеседники говорят, что денег на возвращение доплат в бюджете пока нет. И теперь в Офисе президента и в ВР ищут решение, как максимально безболезненно выйти из сложной ситуации.

По ожиданиям некоторых наших собеседников в парламенте, доплату, вероятнее всего, не будут возвращать, объяснив это тем, что финансовой возможности у государства на это нет. Однако среди военных и депутатов есть те, кто считают, что нужно найти средства и вернуть доплаты.

"Мы должны сделать все, чтобы организовать военным нормальное денежное довольствие. Надо сделать это пропорционально. Возможно, сделать правильную градацию через правительство: кому-то 30 тысяч, кому-то 25, кому-то 35 тысяч премия. Потому что те зарплаты, которые есть сейчас, не позволяют военным нормально нести службу и не думать о том, как живут их семьи. Мы — большое государство, в войне принимает участие максимум миллион людей, поэтому должно быть принято адекватное решение, как обеспечить всех достойно", — отметил в комментарии "Телеграфу" секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко.

Но пока выглядит так, что власть ищет не как пропорционально перераспределить средства военным, а как отменить решение Верховной Рады и сделать это с минимальными для себя коммуникационными проблемами.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: "Наголосовали, "не разобравшись": что будет с доплатами 30 тысяч для военных? Три сценария".

Напомним, ране мы писали о том, что в Генштабе считают, что военные должны получать справедливые доплаты.