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Вернут ли военным выплаты в 30 тыс. грн? В Раде назвали несколько вариантов решения

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В парламенте ответили на вопрос о возврате выплаты военным Новость обновлена 25 апреля 2023, 09:39
В парламенте ответили на вопрос о возврате выплаты военным. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинская власть сейчас думает над вариантами решения этой ситуации

Вопрос возращения доплаты в размере 30 тысяч гривен украинским военным является довольно сложным по сей день. Тема выплат неоднократно поднималась в обществе и среди военнослужащих, в частности после того, как порядок выплат был изменен.

В Офисе президента и в ВР ищут решение, как максимально безболезненно выйти из этой сложной ситуации. Об этом "Телеграфу" рассказали собеседники на Банковой.

"Главный вопрос: где найти дополнительные 180 млрд в год. Ведь было принято абсолютно популистское решение, и уже не в первый раз, — говорит не под запись собеседник из Офиса президента. — Депутаты потом говорили: мы не разобрались. Но это максимально нелепое решение, и должна быть ответственность и парламента за это, и руководства государства. Какая мотивация идти на первые линии обороны? Не у всех она может быть патриотическая, как бы того ни хотелось. Кому-то нужно давать справедливую финансовую мотивацию. А если все в армии будут получать дополнительно 30 тысяч, так не получится. Поэтому сейчас мы ищем варианты", — объяснил он.

Один из вариантов решения ситуации является голосование за постановление об отмене решения, которое внес в парламент нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль.

"Он ни с кем во фракции не советовался, – комментирует это решение один из коллег Цабаля по фракции. – У нас нет информации, что он это подал по заявке ОП, но точно не без их ведома, он хочет быть замеченным", – делится нардеп из "Голоса" на правах анонимности.

Народные депутаты, причастные к сфере финансов, ищут пути выхода из ситуации. В целом этих путей сейчас есть три, включая отмену решения.

"В бюджете пока этих средств нет. Есть два варианта. Первый — напечатать, но против этого Международный валютный фонд и Национальный банк. Второй — увеличить ставки налогов, чтобы получить дополнительные средства. Окончательного решения нет. Всегда есть третий вариант — просто ветировать закон, но вероятность этого очень низкая", — отмечает источник в Верховной Раде.

В то же время еще часть собеседников добавляют, что, кроме повышения налогов, можно перераспределить определенные виды расходов.

"Например, пересмотреть расходы на Верховную Раду. Хотя сами военные говорят, что возвращение 30 тысяч для всех – это несправедливо, ведь человек, например, находится в Ужгороде и никакого отношения к фронту не имеет", – говорит собеседник из парламента.

По его ожиданиям, доплату, вероятнее всего, и вовсе не будут возвращать, объяснив это тем, что финансовой возможности у государства на это нет.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: "Наголосовали, "не разобравшись": что будет с доплатами 30 тысяч для военных? Три сценария".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 апреля ВР проголосовала за законопроект, который предусматривает возврат военным выплаты в размере 30 тысяч гривен. Однако уже на следующий день после этого был внесен законопроект, который фактически блокирует решение прошлого. По сути он предполагает отмену выплаты 30 тыс. грн для военнослужащих.

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#Украина #Верховная Рада #Военные #Деньги #Выплаты #Банковая