Чи повернуть військовим виплати 30 тис. грн? У Раді назвали кілька варіантів рішення

Українська влада зараз думає над варіантами вирішення ситуації

Питання повернення доплати у 30 тисяч гривень українським військовим досі залишається доволі складним. Тему виплат неодноразово порушували у суспільстві та серед військовослужбовців, зокрема після того, як порядок виплат було змінено.

В Офісі президента та у ВР шукають рішення, як максимально безболісно вийти із цієї складної ситуації. Про це "Телеграфу" розповіли співрозмовники на Банковій.

"Головне питання: де знайти додаткові 180 млрд на рік. Адже було прийнято абсолютно популістське рішення, і вже не вперше, — каже не під запис співрозмовник з Офісу президента. — Депутати потім говорили: ми не розібралися. Але це максимально безглузде рішення, і має бути відповідальність і парламенту за це, і керівництво держави. Яка мотивація йти на перші лінії оборони? Не у всіх вона може бути патріотична, як би того не хотілося. Комусь треба давати справедливу фінансову мотивацію. А якщо всі в армії отримуватимуть додатково 30 тисяч, так не вийде. Тому зараз ми шукаємо варіанти", — пояснив він.

Один із варіантів вирішення ситуації є голосування за постанову про скасування рішення, яке вніс до парламенту нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль.

"Він ні з ким у фракції не радився, - коментує це рішення один із колег Цабаля у фракції. — У нас нема інформації, що він це подав за заявкою ОП, але точно не без їх відома, він хоче бути поміченим", — ділиться нардеп із "Голосу" на правах анонімності.

Народні депутати, причетні до сфери фінансів, шукають шляхи виходу із ситуації. Загалом цих шляхів зараз є три, включаючи скасування рішення.

"У бюджеті поки цих коштів нема. Є два варіанти. Перший — надрукувати, але проти цього Міжнародний валютний фонд і Національний банк. Другий — збільшити ставки податків, щоб отримати додаткові кошти. Остаточного рішення нема. Завжди є третій варіант — просто ветувати закон, але ймовірність цього дуже низька", — зазначає джерело у Верховній Раді.

Водночас ще частина співрозмовників додають, що, окрім підвищення податків, можна перерозподілити певні види витрат.

"Наприклад, переглянути витрати на Верховну Раду. Хоча самі військові кажуть, що повернення 30 тисяч для всіх – це несправедливо, адже людина, наприклад, перебуває в Ужгороді й жодного стосутку до фронту не має", – каже співрозмовник із парламенту.

За його очікуваннями, доплату, найімовірніше, і не повертатимуть, пояснивши це тим, що фінансової можливості у держави на це нема.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: "Наголосували, "не розібравшись": що буде з доплатами 30 тисяч для військових? Три сценарії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 10 квітня ВР проголосувала за законопроект, який передбачає повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень. Проте вже наступного дня після цього було внесено законопроект, який фактично блокує рішення минулого. По суті, він передбачає скасування виплати 30 тис. грн для військовослужбовців.