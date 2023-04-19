30 тысяч доплаты военным: Генштаб впервые озвучил позицию по скандалу

В Генштабе считают, что военные должны получать справедливые доплаты

Генштаб ВСУ впервые прокомментировал скандал вокруг выплат военным 30 тысяч гривен боевых. Депутатов призвали не заниматься популизмом, а также подчеркнули, что военные должны иметь достойную мотивацию, чтобы и дальше защищать страну.

Заявление опубликовано на официальной странице Генштаба ВСУ. Как отметили в сообщение, тема о доплатах военным является достаточно чувствительной.

Украинцам напомнили, что сегодня солдаты защищают страну от врага, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Задачи приходится выполнять в сложных условиях — Авдеевка, Марьинка и Угледар почти стерты с лица земли ежедневными обстрелами врага. Поэтому сегодня дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.

Те, кто воюет на переднем крае, по-прежнему получают 100 тысяч гривен. А 30 тысяч гривен предусмотрены для тех, кто выполняет задания в районах боевых действий, но не вступает в бои с противником, а также для тех, кто находится на боевом дежурстве и помогает отражать воздушные атаки россиян, независимо от района выполнения задания. Те военные, которые базируются в тылу, не получают дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен. Вместе с тем, 1 февраля 2023 года минимальный размер денежного довольствия всех военнослужащих увеличен до 20 100 гривен.

В Генштабе подчеркнули, что каждый военнослужащий должен получать справедливое денежное вознаграждение. А депутатов призвали не заниматься популизмом. К тому же, эксперты считают, что правки, принятые ВР, несвоевременные и могут повлечь серьезные последствия для власти.

"Уверены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", — подчеркнули в Генштабе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 10 апреля ВР приняла законопроект, которым вернула выплаты 30 тысяч гривен всем военным. Однако на следующий день был подан блокирующий документ, который не позволил законопроекту вступить в силу.