Залужний та Резніков попросили Раду відкласти законопроект про 30 тисяч доплат військовим — документ

Військові попросили радитися з ними у питаннях військових

Військові виступили з проханням відкласти розгляд законопроекту про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ та до кінця травня спільно розробити законопроект, який врегулює питання оплати праці захисників.

Відповідний лист із підписами силовиків був направлений до Верховної Ради, повідомляє голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що не влаштовує військових

Військові виступить проти вищезгаданого законопроекту тому, що вважають, що він:

не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Водночас силовики просять розробляти нормативну базу з оплати праці захисників більш диференційовано та головне із залученням командування та представників сектору нацбезпеки та оборони.

"Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. При цьому опитані "Телеграфом" співрозмовники кажуть, що грошей на повернення доплат у бюджеті поки що немає. І тепер в Офісі президента та у ВР шукають рішення, як максимально безболісно вийти зі складної ситуації. Про те, що буде з доплатами 30 тисяч для військових, ви можете прочитати в нашій статті, перейшовши за посиланням.