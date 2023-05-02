На фронт не повернуть: до Міноборони вигадали, чим зайняти поранених українських військових

Ті військові, які через поранення не можуть виконувати бойові завдання, залишаться в лавах ЗСУ, але на фронт не повернуться

Українських військових, які дістали поранення і більше не можуть виконувати бойові завдання, не списуватимуть. Їх призначатимуть на інші посади. Також раніше Володимир Зеленський доручив замість поранених бійців на фронт відправляти військкомів, які з лютого 2022 року сидять у тилу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, на сьогоднішній день у ЗСУ набагато більше вакансій, ніж поранених солдатів.

Заступник міністра зазначила, що війна ускладнила все, зокрема й функціонал ЗСУ. На сьогоднішній день завдання номер один – воювати. Але разом із повномасштабною війною з’явилися і нові виклики, які необхідно вирішувати зараз, оскільки раніше такого досвіду не було.

Багато українських військових, які отримали поранення на фронті та виведені у розпорядження командирів, не можуть виконувати завдання у зоні бойових дій. У Міноборони вирішили, що таких бійців після лікування призначатимуть на інші посади, які вони можуть займати.

"Вакансій у ЗСУ сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Проблема відома, і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України. Є конкретні рішення, які будуть реалізовані", — зазначила Ганна Маляр.

Також, за її словами, вже готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ВСУ, яке має вирішити питання всіх військових, які чекають зараз на призначення. Водночас будуть внесені зміни системного характеру до законодавства та Наказу Міноборони №402.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Загалом за ухвалення законопроекту проголосували 326 нардепів.