В Україні знизять граничний призовний вік — у Міноборони пояснили причини

У Міноборони назвали дві причини, через які хочуть знизити граничний призовний вік

В Україні планують змінити граничний призовний вік. Його хочуть знизити з 27 до 25 років, щоб, у тому числі, зменшити витрати.

Про це розповіли у Міноборони України. Зазначається, що через граничний призовний вік 27 років значна кількість придатних до військової служби громадян без статусу військовозобов’язаних не може бути призвана під час мобілізації.

У міністерстві пояснили, що зміни продиктовані тим, що на час воєнного стану немає потреби утримувати на військовому обліку призовників віком до 27 років. На те є дві причини.

Перша – щорічно вони мають прибувати до ТЦКСП, щоб проходити медогляди, а це додаткові фінансові витрати, навантаження на медпрацівників та збільшення черг. При цьому призов на строкову військову службу під час дії воєнного стану не здійснюється.

Друга причина полягає в тому, що через тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану не можуть бути мобілізовані громадяни, придатні до служби в армії, але без статусу військовозобов'язаних.

"Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої Перемоги! Кожен спільний крок, кожне урядове рішення, кожна зміна до Закону – це відповідь на широкомасштабне вторгнення росії з метою зміцнення нашої обороноздатності", — додали до Міноборони України.

Також "Телеграф" повідомляв, що в росії хочуть збільшити призовний вік. Мінімальний призовний вік підвищать с 18 до 21 року, а максимальний продовжать з 27 до 30 років.