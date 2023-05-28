Даже женщины? Кто в Украине может получить повестку с 1 июня

Некоторых призвать могут только по собственному желанию

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие украинцы и дальше будут получать повестки из военкоматов.

"Телеграф" рассказывает, кто в Украине будет получать повестки с 1 июня.

Мобилизовать в Украине могут любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет, если он пригоден по состоянию здоровья и нет законных оснований не призывать его. Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. При этом мужчины, которые не служили, проходят обязательное обучение перед отправкой на фронт.

Мобилизовать могут такие категории мужчин:

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

сняты и исключены с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

По поводу женщин, которые несли военную службу ранее, то они могут быть мобилизованы, если они стоят на воинском учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Мужчины и женщины, которые имеют право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

Напомним, ранее мы писали о том, что юрист рассказал, законно ли вручение повестки через родственников.

Также мы сообщали, что грозит мужчинам за игнорирование повестки.