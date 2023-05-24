Юрист рассказал, законно ли вручение повестки через родственников

Адвокат поставил точку в вопросе о вручении повесток через родственников

Повестка, врученная военнообязанному через его родственников, является незаконной, несмотря на громкие обсуждения этого вопроса и убеждения граждан в обратном.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал адвокат Роман Симутин.

"Где-то месяц назад, один юрист сказал, что врученная через родственника повестка законна. И это быстро подхватили СМИ, а люди разобрали на цитаты так, что интернет гудел: была еще та паника! Мне стало интересно, когда некоторые работники ТЦК забросят и эту запрещенную удочку на практике. И да, оно произошло почти сразу", — сказал он.

Симутин привел в пример историю, которая случилась с его клиентом. Тот позвонил ему и сообщил о наложении штрафа 5100 грн за уклонение от военного учета, хотя повестку он не получал.

"Я не удивился – это классика от ТЦК. Но есть одно но: на этот раз они применили ту непозволительную удочку. Вытребовав постановление, оказалось, что повестку направили теще, по якобы его (мужчины) фактическому местожительству, путем вручения заказного письма", — добавил адвокат.

Роман Симутин подчеркнул, что повестка может быть вручена только лично в руки военнообязанному. Только тогда она будет считаться законной.

"Говорю вам как опытный адвокат: надлежаще вручена только правильно заполненная повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Это предусмотренные законом требования. Все остальное – это выдумки, спекуляции и дезинформация", — объяснил он.

По мнению специалиста, большая часть людей не проверяет услышанную или прочитанную где-либо информацию, а верит этому без каких-либо подтверждений.

"Именно так работают технологии воздействия. И когда представитель ТЦК сообщает, что повестка, врученная через родственника, законна, вы склонны ему верить. Но чьи-то слова не подменяют собой требования закона", — рассказал правозащитник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юристы объяснили украинцам, могут ли военные проверять документы мужчины для вручения ему повестки.