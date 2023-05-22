Медкомиссия после вручения повестки: как изменилась процедура прохождения ВВК весной

Военные выделяют 5 групп изменений

В Украине существует несколько видов повесток и одна из них — на прохождение военно-врачебной комиссии. В 2023 году в процедуре медосмотра для военнообязанных появились изменения. "Телеграф" подробно рассказывает о том, что конкретно изменилось.

В первую очередь изменения коснулись процедур для военных, которые получили ранения на фронте. Часть обновлений касаются и военнообязанных, которые должны пройти комиссию. Об этом пишет издание NV.

Так, военно-политическое руководство Украины начало ряд мер по улучшению работы военно-врачебной комиссии. Таким образом, это помогло уменьшить очереди в ТЦК и больницах для раненых военных, которым необходимо получить решение ВВК.

Были приняты законы, позволяющие открывать ВВК в больницах, поликлиниках, военных госпиталях. Вместе с тем вводятся электронные очереди. Военнообязанные, которые получили повестку на прохождение комиссии, смогут ее проходить в поликлинике или больнице, а не только в ВВК при ТЦК.

Перечень изменений в работе ВВК весной 2023 года

Финансирование. В рамках программы медицинских гарантий внедрен пакет медицинских услуг. От ВВК гарантируется три вида бесплатных услуг: медосмотр (лабораторные и инструментальные исследования), направление при наличии показаний в другие медучреждения для обследований; оформление проектов справок и формирование медицинских заключений о состоянии здоровья.

Оформление справок. Проводится совершенствование процесса оформления военнослужащим справки об обстоятельствах полученной травмы, необходимой для лечения.

Увеличено количество гарнизонных ВВК для расширения пропускной способности в местах расположения военнослужащих.

Создание выездных комиссий и обновление методических рекомендаций для ВВК:

Цифровизация работы ВВК и документооборота в процессе разработки — внедряются электронные очереди и электронные документы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким категориям мужчин летом 2023 года не придет повестка на прохождение службы.