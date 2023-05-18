Им это не светит: кому летом не придет повестка в военкомат

В Украине продолжают раздавать повестки

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы. Впрочем, существует несколько категорий граждан, которым этот документ не светит.

"Телеграф" рассказывает, кого не призовут в армию в июне 2023.

Напомним, что в Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;

если во время операции установлены металлоконструкции;

если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;

больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;

осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;

мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

через бронирование;

по профессии;

для обучения и научных исследований;

Для того чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

подтверждают семейные обстоятельства;

наличие бронирования;

исключение из военного учета из-за состояния здоровья;

доказывающие обучение или занятие наукой;

работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

Напомним, ранее мы писали о том, за кем военкомы придут в июне.

Также мы сообщали о том, кто в июне будет "целью" номер один для военкомата.