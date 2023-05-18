Им это не светит: кому летом не придет повестка в военкомат
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В Украине продолжают раздавать повестки
В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы. Впрочем, существует несколько категорий граждан, которым этот документ не светит.
"Телеграф" рассказывает, кого не призовут в армию в июне 2023.
Напомним, что в Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:
- если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
- если во время операции установлены металлоконструкции;
- если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
- больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
- осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
- мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- через бронирование;
- по профессии;
- для обучения и научных исследований;
Для того чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:
- подтверждают семейные обстоятельства;
- наличие бронирования;
- исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
- доказывающие обучение или занятие наукой;
- работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.
Напомним, ранее мы писали о том, за кем военкомы придут в июне.
Также мы сообщали о том, кто в июне будет "целью" номер один для военкомата.