Укр

Им это не светит: кому летом не придет повестка в военкомат

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Повестки в Украине Новость обновлена 18 мая 2023, 17:50
Повестки в Украине

В Украине продолжают раздавать повестки

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы. Впрочем, существует несколько категорий граждан, которым этот документ не светит.

"Телеграф" рассказывает, кого не призовут в армию в июне 2023.

Напомним, что в Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

  • если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
  • если во время операции установлены металлоконструкции;
  • если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
  • больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
  • осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
  • мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • через бронирование;
  • по профессии;
  • для обучения и научных исследований;

Для того чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

  • подтверждают семейные обстоятельства;
  • наличие бронирования;
  • исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
  • доказывающие обучение или занятие наукой;
  • работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

Напомним, ранее мы писали о том, за кем военкомы придут в июне.

Также мы сообщали о том, кто в июне будет "целью" номер один для военкомата.

Теги:
#Украина #Война #Мобилизация #Повестка