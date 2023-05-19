Есть отсрочка, но повестку все равно вручают: адвокат рассказал, как действовать

Адвокат настоятельно не рекомендует спорить, конфликтовать и тем более драться с теми, кто вручает повестку

Во время войны выдать повестку могут любому украинцу в возрасте от 18 до 60 лет, однако некоторые имеют законное освобождение от призыва. Как действовать тем, кто имеет отстрочку от службы в армии, когда им вручают повестку, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Советы на такой случай он дал на своем YouTube-канале.

Основания для отсрочки:

возраст до 27 лет и отсутствие службы в армии;

дневная форма обучения;

инвалидность (наличие родственников с инвалидностью);

наличие троих и более несовершеннолетних детей;

гибель родственников в ходе АТО либо полномасштабной войны.

Юрист советует людям, которые имеют право на освобождение от мобилизации не сопротивляться, если им вручают повестку, остановив на улице. Нужно сообщить, что вы не подлежите призыву, назвав основания для этого.

"Если они все равно настаивают на том, чтобы вручить вам повестку, ну, можете взять, расписаться на ней и сразу подготовить перечень документов. Желательно, если у вас есть инвалидность, чтобы с собой были справки для демонстрации, чтобы не терять время. Следующим шагом обязательно письменно сообщите в тот центр комплектации, который требует от вас явки. И снова таки, напоминаю, не нужно спорить, воевать, не нужно драться с этими лицами, которые вручают вам повестку", — пояснил Кравец.

После этого, по его словам, нужно подать письменное заявление в ТЦК со всеми документами, которые дают право на отсрочку. Если же мужчину с улицы все же насильно отвезли в военкомат, нужно требовать бесплатного адвоката (это законное право). Ростислав Кравец подчеркнул, что в такой ситуации ни в коем случае нельзя соглашаться проходить медицинские комиссии.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в разгар летнего сезона повестки будут раздавать на пляжах.