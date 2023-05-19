Є відстрочка, але повістку все одно вручають: адвокат розповів, як діяти

Адвокат настійно не рекомендує сперечатися, конфліктувати і тим більше битися з тими, хто вручає повістку

Під час війни видати повістку можуть будь-якому українцю віком від 18 до 60 років, проте дехто має законне звільнення від призову. Як діяти тим, хто має відстрочку від служби в армії, коли їм вручають повістку, розповів адвокат Ростислав Кравець.

Поради на такий випадок він дав на своєму каналі YouTube.

Підстави для відстрочки:

вік до 27 років та відсутність служби в армії;

денна форма навчання;

інвалідність (наявність родичів з інвалідністю);

наявність трьох та більше неповнолітніх дітей;

загибель родичів під час АТО чи повномасштабної війни.

Юрист радить людям, які мають право на звільнення від мобілізації не чинити опір, якщо їм вручають повістку, зупинивши на вулиці. Потрібно повідомити, що ви не підлягаєте призову, назвавши підстави для цього.

"Якщо вони все одно наполягають на тому, щоб вручити вам повістку, ну можете взяти, розписатися на ній і одразу підготувати перелік документів. Бажано, якщо у вас є інвалідність, щоб із собою були довідки для демонстрації, щоб не гаяти час. Наступним кроком обов’язково письмово повідомте до того центру комплектації, який вимагає від вас явки. І знову ж таки, нагадую, не треба сперечатися, воювати, не треба битися з цими особами, які вручають вам повістку", — пояснив Кравець.

Після цього, за його словами, потрібно подати письмову заяву до ТЦК із усіма документами, які дають право на відстрочку. Якщо ж чоловіка з вулиці все ж таки насильно відвезли до військкомату, потрібно вимагати безкоштовного адвоката (це законне право). Ростислав Кравець наголосив, що в такій ситуації в жодному разі не можна погоджуватися проходити медичні комісії.

Нагадаємо, керівник прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у розпал літнього сезону повістки будуть роздавати на пляжах.