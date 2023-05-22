Медкомісія після вручення повістки: як змінилася процедура проходження ВЛК навесні

Військові виділяють 5 груп змін

В Україні існує кілька видів повісток і один із них — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 2023 року у процедурі медогляду для військовозобов’язаних з’явилися зміни. Телеграф докладно розповідає про те, що конкретно змінилося.

Насамперед зміни торкнулися процедур для військових, які зазнали поранень на фронті. Частина оновлень стосуються і військовозобов’язаних, які мають пройти комісію. Про це пише видання NV.

Так, військово-політичне керівництво України розпочало низку заходів щодо покращення роботи військово-лікарської комісії. Таким чином, це допомогло зменшити черги до ТЦК та лікарень для поранених військових, яким необхідно отримати рішення ВЛК.

Були ухвалені закони, які дозволяють відкривати ВЛК у лікарнях, поліклініках, військових шпиталях. Водночас запроваджуються електронні черги. Військовозобов’язані, які отримали повістку на проходження комісії, зможуть її проходити у поліклініці чи лікарні, а не лише у ВЛК при ТЦК.

Перелік змін у роботі ВЛК навесні 2023 року

Фінансування. У рамках програми медичних гарантій запроваджено пакет медичних послуг. Від ВЛК гарантується три види безкоштовних послуг: медогляд (лабораторні та інструментальні дослідження), направлення за наявності показань до інших медзакладів для обстежень; оформлення проектів довідок та формування медичних висновків про стан здоров’я.

Оформлення довідок. Проводиться вдосконалення процесу оформлення військовослужбовцям довідки про обставини отриманої травми, яка потрібна на лікування.

Збільшено кількість гарнізонних ВЛК для розширення пропускної спроможності у місцях розташування військовослужбовців.

Створення виїзних комісій та оновлення методичних рекомендацій для ВЛК:

Цифровізація роботи ВЛК та документообігу в процесі розробки – впроваджуються електронні черги та електронні документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям чоловіків влітку 2023 року не прийде повістка на проходження служби.