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Медкомісія після вручення повістки: як змінилася процедура проходження ВЛК навесні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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У роботі ВЛК відбулися зміни Новина оновлена 22 травня 2023, 15:02
У роботі ВЛК відбулися зміни. Фото armyinform.com.ua

Військові виділяють 5 груп змін

В Україні існує кілька видів повісток і один із них — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 2023 року у процедурі медогляду для військовозобов’язаних з’явилися зміни. Телеграф докладно розповідає про те, що конкретно змінилося.

Насамперед зміни торкнулися процедур для військових, які зазнали поранень на фронті. Частина оновлень стосуються і військовозобов’язаних, які мають пройти комісію. Про це пише видання NV.

Так, військово-політичне керівництво України розпочало низку заходів щодо покращення роботи військово-лікарської комісії. Таким чином, це допомогло зменшити черги до ТЦК та лікарень для поранених військових, яким необхідно отримати рішення ВЛК.

Були ухвалені закони, які дозволяють відкривати ВЛК у лікарнях, поліклініках, військових шпиталях. Водночас запроваджуються електронні черги. Військовозобов’язані, які отримали повістку на проходження комісії, зможуть її проходити у поліклініці чи лікарні, а не лише у ВЛК при ТЦК.

Перелік змін у роботі ВЛК навесні 2023 року

  • Фінансування. У рамках програми медичних гарантій запроваджено пакет медичних послуг. Від ВЛК гарантується три види безкоштовних послуг: медогляд (лабораторні та інструментальні дослідження), направлення за наявності показань до інших медзакладів для обстежень; оформлення проектів довідок та формування медичних висновків про стан здоров’я.
  • Оформлення довідок. Проводиться вдосконалення процесу оформлення військовослужбовцям довідки про обставини отриманої травми, яка потрібна на лікування.
  • Збільшено кількість гарнізонних ВЛК для розширення пропускної спроможності у місцях розташування військовослужбовців.
  • Створення виїзних комісій та оновлення методичних рекомендацій для ВЛК:
  • Цифровізація роботи ВЛК та документообігу в процесі розробки – впроваджуються електронні черги та електронні документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям чоловіків влітку 2023 року не прийде повістка на проходження служби.

Теги:
#Україна #Повістка #Військкомат #Військово-лікарська комісія #ВЛК