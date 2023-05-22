Медкомісія після вручення повістки: як змінилася процедура проходження ВЛК навесні
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Військові виділяють 5 груп змін
В Україні існує кілька видів повісток і один із них — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 2023 року у процедурі медогляду для військовозобов’язаних з’явилися зміни. Телеграф докладно розповідає про те, що конкретно змінилося.
Насамперед зміни торкнулися процедур для військових, які зазнали поранень на фронті. Частина оновлень стосуються і військовозобов’язаних, які мають пройти комісію. Про це пише видання NV.
Так, військово-політичне керівництво України розпочало низку заходів щодо покращення роботи військово-лікарської комісії. Таким чином, це допомогло зменшити черги до ТЦК та лікарень для поранених військових, яким необхідно отримати рішення ВЛК.
Були ухвалені закони, які дозволяють відкривати ВЛК у лікарнях, поліклініках, військових шпиталях. Водночас запроваджуються електронні черги. Військовозобов’язані, які отримали повістку на проходження комісії, зможуть її проходити у поліклініці чи лікарні, а не лише у ВЛК при ТЦК.
Перелік змін у роботі ВЛК навесні 2023 року
- Фінансування. У рамках програми медичних гарантій запроваджено пакет медичних послуг. Від ВЛК гарантується три види безкоштовних послуг: медогляд (лабораторні та інструментальні дослідження), направлення за наявності показань до інших медзакладів для обстежень; оформлення проектів довідок та формування медичних висновків про стан здоров’я.
- Оформлення довідок. Проводиться вдосконалення процесу оформлення військовослужбовцям довідки про обставини отриманої травми, яка потрібна на лікування.
- Збільшено кількість гарнізонних ВЛК для розширення пропускної спроможності у місцях розташування військовослужбовців.
- Створення виїзних комісій та оновлення методичних рекомендацій для ВЛК:
- Цифровізація роботи ВЛК та документообігу в процесі розробки – впроваджуються електронні черги та електронні документи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям чоловіків влітку 2023 року не прийде повістка на проходження служби.