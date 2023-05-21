Мобілізація влітку: кому видаватимуть повістки в першу чергу

В Україні продовжується мобілізація

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки з військкоматів.

Видання NV повідомляє, кого в червні 2023 року можуть призвати в першу чергу.

Так, згідно із Законом в Україні, мобілізувати можуть будь-якого з чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо він придатний за станом здоров’я і немає законних підстав не закликати його. Наразі мобілізують усіх чоловіків незалежно від того, чи має він військовий досвід — навчання для таких триває від одного до трьох місяців залежно від військової спеціальності. Таким чином, в першу чергу мобілізують такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні під час воєнного стану за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВВК, які не чинили тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому влітку не прийде повістка у військкомат.

Також ми повідомляли про те, чому повістки вручають на вулиці і де це найчастіше відбувається.