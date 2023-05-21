Мобилизация летом: кому будут выдавать повестки в первую очередь

В Украине продолжается мобилизация

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше, будут продолжать получать повестки из военкоматов.

Издание NV сообщает, кого в июне 2023 года могут призвать в первую очередь.

Так, согласно Закону в Украине мобилизовать могут любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если он пригоден по состоянию здоровья и нет законных оснований не призывать его. Сейчас мобилизуют всех мужчин независимо от того, имеет ли он военный опыт — обучение для таких длится от одного до трех месяцев в зависимости от военной специальности. Таким образом, в первую очередь мобилизуют такие категории мужчин:

годные и ограниченно годные во время военного положения по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, кому летом не придет повестка в военкомат.

Также мы сообщали о том, почему повестки вручают на улице и где это чаще всего происходит.