Повістку можуть передати через родича: юрист вказав на важливий момент

На повістці мають бути вказані персональні дані людини, яку викликають у військкомат

В Україні продовжується загальна мобілізація для захисту країни у повномасштабній війні з російськими окупантами. Повістку можна отримати в будь-якому громадському місці, вдома, і навіть через родичів, але для цього існує одна умова.

Про умови законного вручення повістки через родичів розповів юрист Максим Шинжирбаєв в ефірі 7-го телеканалу Одеси.

7 квітня уряд розширив повноваження ТЦК та СП та дозволив їм вручати повістки незалежно від прописки та місця перебування на військовому обліку.

Відповідно до законодавства, на порядку денному мають бути зазначені персональні дані особи, яку викликають у військкомат, а також військовозобов’язаний повинен її підписати. Проте, за словами юриста, документ вважається законно врученим і у разі, якщо його отримав хтось із повнолітніх родичів, які проживають разом із військовозобов’язаним.

Важливе уточнення: якщо військовозобов’язаний прописаний разом із родичами, але при цьому проживає окремо, вручення повістки через них не є законним.

"Тільки, якщо достеменно відомо, що особа там проживає постійно", – наголосив юрист.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть повістки українцям вручати співробітники ЖЕКів.