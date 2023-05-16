Роздача повісток триває: за ким військкоми прийдуть у червні

В Україні продовжується мобілізація

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а у зв’язку з цим багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки з військкоматів.

"Телеграф" розповідає, кому можуть вручити повістку у червні 2023 року.

Мобілізації підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкової служби. Проте вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Отже, отримати повістки до армії влітку можуть:

придатні для служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – лише добровільно та за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто в червні отримуватиме повістки від військкомату насамперед.

Також ми повідомляли, що деякі українці після повістки можуть одразу опинитися на фронті.