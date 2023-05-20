Повестку могут передать через родственника: юрист указал на важный момент

В повестке должны быть указаны персональные данные человека, которого вызывают в военкомат

В Украине продолжается всеобщая мобилизация для защиты страны в полномасштабной войне с российскими оккупантами. Повестку можно получить в любом общественном месте, дома, и даже через родственников, но для этого существует одно условие.

Об условиях законного вручения повестки через родственников рассказал юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7-го телеканала Одессы.

7 апреля правительство расширило полномочия ТЦК и СП и позволило им вручать повестки независимо от прописки и места пребывания на военном учете.

Согласно законодательству, в повестке должны быть указаны персональные данные лица, которое вызывают в военкомат, а также военнообязанный должен ее подписать. Однако, по словам юриста, документ считается законно врученным и в случае, если его получил кто-то из совершеннолетних родственников, проживающих вместе с военнообязанным.

Важное уточнение: если военнообязанный прописан вместе с родственниками, но при этом проживает отдельно, вручение повестки через них не является законным.

"Только, если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно", – подчеркнул юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли повестки украинцам вручать сотрудники ЖЭКов.