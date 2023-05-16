Раздача повесток продолжается: за кем военкомы придут в июне

В Украине продолжается мобилизация

В Украине в очередной раз было продлено действие всеобщей мобилизации, а в связи с этим многие наши граждане по-прежнему будут получать повестки из военкоматов.

"Телеграф" рассказывает, кому могут вручить повестку в июне 2023 года.

Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тем не менее они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Следовательно, получить повестки в армию летом могут:

пригодные для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;

снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.

Напомним, ранее мы писали о том, кто в июне будет получать повестки от военкомата в первую очередь.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы после повестки могут сразу оказаться на фронте.