Могут ли военные проверять документы для вручения повестки: разъяснения юристов

Работники территориальных центров комплектования могут проверять документы у граждан, если соответствующее право указано в приказе коменданта

Полномасштабная война с российскими оккупантами продолжается, военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут мобилизовать. Повестку можно получить в любом месте, но процедура ее выдачи четко определена.

Повестка вручается мужчине после проверки документов — ранее это могли делать только представители полиции, но теперь проверять документы могут и представители территориальных центров комплектования. О том, в каких случаях представители ТЦК и СП могут проверять документы, пишет "Фокус".

По словам адвоката Виолеты Монастырской, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" во время его действия военное командование может проверять документы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 утвержден Порядок проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, которым предусмотрено, что право на проведение проверки документов у лиц предоставлено соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

Таким образом, работники территориальных центров комплектования могут проверять документы у граждан, если соответствующее право указано в приказе коменданта. В этом случае, люди, к которым обратился представитель ТЦК и СП, обязаны предоставить документы, удостоверяющие личность. Однако есть четкие условия, когда именно военные могут потребовать предъявить документы.

В частности, если человек похож на кого-то, кто находится в розыске, если есть основания полагать, что он мог совершить правонарушение, если человек находится на территории или объекте со специальным режимом, если у него есть оружие и другие подобные обстоятельства.

Юрист Сергей Савинский добавил, что перед тем, как потребовать предъявить документы у мужчины на улице, сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях, а именно:

служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

"Важно учесть, что при наличии соответствующих документов, указанных выше, работники ТЦК имеют право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица только в случаях, определенных в пункте 7 Порядка проверки. Отсутствие этих документов у представителей ТЦК является легитимным основанием для гражданина отказать в предоставлении своих документов и персональных данных", — пояснил юрист.

Кроме того, для проверки документов не правоохранителями должны быть четкие основания.

"Для проведения поверхностной проверки могут останавливать лиц, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещи, оборот которых запрещен или ограничен или которые представляют угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц. То есть, просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — добавила адвокат Катерина Анищенко.

По ее словам, поскольку в постановлении Кабмина четко не расшифровывается факт "достаточности оснований" для проведения проверки, очевидно, может происходить нарушение прав граждан. Речь именно о случаях, когда представители ТЦК требуют предоставления документов не в случае наличия оснований, а для вручения военнообязанному повестки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае повестку имеют право передать через родственника.