Чи можуть військові перевіряти документи для вручення повістки: роз’яснення юристів

Працівники територіальних центрів комплектування можуть перевіряти документи у громадян, якщо відповідне право зазначено у наказі коменданта

Повномасштабна війна з російськими окупантами продовжується, військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть мобілізувати. Повістки можна отримати в будь-якому місці, але процедура її видачі чітко визначена.

Повістка вручається чоловікові після перевірки документів — раніше це могли робити лише представники поліції, але тепер перевіряти документи можуть і представники територіальних центрів комплектування. Про те, у яких випадках представники ТЦК та СП можуть перевіряти документи, пише "Фокус".

За словами адвоката Віолети Монастирської, відповідно до пункту 7 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим військового стану" під час його дії військове командування може перевіряти документи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 затверджено Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму військового стану, яким передбачено право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ГТС, Держмитслужби та Збройних Сил, визначених у наказі коменданта.

Таким чином працівники територіальних центрів комплектування можуть перевіряти документи у громадян, якщо відповідне право зазначено у наказі коменданта. У цьому випадку, люди, до яких звернувся представник ТЦК та СП, зобов’язані надати документи, що засвідчують особу. Однак є чіткі умови, коли саме військові можуть вимагати пред’явити документи.

Зокрема, якщо людина схожа на когось, хто перебуває в розшуку, якщо є підстави вважати, що вона могла вчинити правопорушення, якщо людина знаходиться на території або об’єкті зі спеціальним режимом, якщо вона має зброю та інші подібні обставини.

Юрист Сергій Савінський додав, що перед тим, як вимагати пред’явити документи у чоловіка на вулиці, спочатку представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження, а саме:

службове посвідчення або інший документ, що підтверджує їхню приналежність до підрозділу, визначеного у наказі коменданта;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

"Важливо врахувати, що за наявності відповідних документів, зазначених вище, працівники ТЦК мають право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи лише у випадках, визначених у пункті 7 Порядку перевірки. Відсутність цих документів у представників ТЦК є легітимною підставою для громадянина відмовити у наданні своїх документів та персональних даних", — пояснив юрист.

Крім того, для перевірки документів не правоохоронцями мають бути чіткі підстави.

"Для проведення поверхневої перевірки можуть зупиняти осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонений або обмежений або які становлять загрозу життю чи здоров’ю такої особи чи інших осіб. Тобто просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — додала адвокат Катерина Аніщенко.

За її словами, оскільки в ухвалі Кабміну чітко не розшифровується факт "достатності підстав" для проведення перевірки, очевидно, може відбуватися порушення прав громадян. Йдеться саме про випадки, коли представники ТЦК вимагають надання документів не у разі наявності підстав, а для вручення військовозобов'язаному повістки.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому разі повістку мають право передати через родича.