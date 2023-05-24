Юрист розповів, чи законне вручення повістки через родичів

Адвокат поставив крапку у питанні про вручення повісток через родичів

Повістка, вручена військовозобов’язаному через його родичів, є незаконною, попри гучні обговорення цього питання та переконання громадян у зворотному.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів адвокат Роман Сімутін.

"Десь місяць тому, один юрист сказав, що вручена через родича повістка є законною. І це швидко підхопили ЗМІ, а люди розібрали на цитати так, що інтернет аж гудів: була ще та паніка! Мені стало цікаво, коли ж деякі працівники ТЦК закинуть і цю заборонену вудочку на практиці. І так, воно сталося майже одразу", — сказав він.

Сімутін навів приклад історії, яка трапилася з його клієнтом. Той зателефонував йому та повідомив про накладення штрафу 5100 грн за ухилення від військового обліку, хоча повістку він не отримував.

"Я не здивувався – це ж класика від ТЦК. Та є одне але: цього разу вони застосували оту недозволену вудку. Витребувавши постанову, виявилося, що повістку направили тещі, за нібито його (чоловіка) фактичним місцем проживання, шляхом вручення рекомендованого листа", — додав адвокат.

Роман Сімутін наголосив, що повістка може бути вручена лише особисто у руки військовозобов’язаному. Тільки тоді вона вважатиметься законною.

"Кажу вам як досвідчений адвокат: належно врученою є лише правильно заповнена повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Це передбачені законом вимоги. Все інше – це вигадки, спекуляції та дезінформація", — пояснив він.

На думку фахівця, більша частина людей не перевіряє почуту або прочитану інформацію, а вірить цьому без будь-яких підтверджень.

"Саме так працюють технології впливу. І коли представник ТЦК повідомляє, що повістка, вручена через родича, законна, то ви схильні йому вірити. Але чиїсь слова не підміняють собою вимоги закону", — розповів правозахисник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юристи пояснили українцям, чи можуть військові перевіряти документи чоловіка для вручення йому повістки.