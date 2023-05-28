Навіть жінки? Хто в Україні може отримати повістку з 1 червня

Деяких призвати можуть лише за власним бажанням

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато українців і надалі отримуватимуть повістки з військкоматів.

"Телеграф" розповідає, хто в Україні отримуватиме повістки з 1 червня.

Мобілізувати в Україні можуть будь-якого чоловіка віком від 18 до 60 років, якщо він придатний станом здоров’я і немає законних підстав не призивати його. Мобілізації підлягають чоловіки незалежно від того, чи вони мають військовий досвід. При цьому чоловіки, котрі не служили, проходять обов’язкове навчання перед відправкою на фронт.

Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

знято та виключено з військового обліку чоловіка віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час військового стану рішенням ВВК, які не чинили тяжкий злочин.

Щодо жінок, які несли військову службу раніше, то вони можуть бути мобілізовані, якщо вони стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров’я під час воєнного стану.

Чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист розповів, чи законне вручення повістки через родичів.

Також ми повідомляли, що загрожує чоловікам за ігнорування повістки.