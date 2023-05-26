Є 4 законні причини: у яких випадках не покарають за неявку до військкомату після повістки

В Україні можуть не покарати за неявку до військкомату

Загальна мобілізація, яка стосується чоловіків віком 18-60 років, продовжується в Україні. За неявку військовозобов’язаних до військкомату після отримання повісток їм може світити покарання.

Як розповів юрист Ростислав Кравець, існує чотири причини, через які неявка до військкомату вважатиметься поважною.

З яких причин можна не з’явитися у військкомат у зазначені терміни:

хвороба;

стихійне лихо,

смерть рідної людини;

інша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територіального центру комплектування.

При цьому правозахисник зазначає, що у разі неявки до військкомату без поважної причини військовозобов’язаним загрожує адміністративне (штраф) або кримінальне (позбавлення волі) покарання.

Розмір штрафу варіюватиметься від 1700 до 3400 гривень. Його випишуть тим, хто не з’явився до військкомату після першої повістки для уточнення інформації або для проходження медкомісії. Якщо ж чоловіка викликали у військкомат для відправки до військової частини, а він не з’явився, то йому загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що треба робити українцям, які вже отримали повістку.