Повістка по СМС або телефонним дзвінком: юрист розповів, чи потрібно йти у військкомат

Юрист розповів, чи потрібно йти у військкомат, якщо повістку "вручили" телефоном

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація, під час якої всім військовозобов’язаним чоловікам можуть вручати повістки. З початку введення воєнного стану було зафіксовано випадки, коли у військкомат викликали телефоном.

Як каже юрист Костянтин Гритчин, повістки в Україні можуть вручати виключно в руки, оскільки військовозобов’язаний має розписатися за її отримання.

За його словами, якщо ж повістку залишають за допомогою СМС-повідомлення або сповіщають про її вручення у телефонній розмові, то в такому разі на військовозобов’язаного не можуть скласти акт про відмову від її отримання.

"Повістка (залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном, вручення через родичів) не є врученим і правомірним, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за такою повісткою не обов’язкова", — сказав Гритчин.

Юрист зазначив, що військовозобов’язаний має право не з’являтися у військкомат доти, доки йому не буде належним чином вручено повістку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з чоловіків точно не зможуть вручити повістку у громадських місцях.