Повестка по СМС или телефонным звонком: юрист рассказал, нужно ли идти в военкомат

Юрист рассказал, нужно ли идти в военкомат, если повестку "вручили" по телефону

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, во время которой всем военнообязанным мужчинам могут вручать повестки. С начала введения военного положения были зафиксированы случаи, когда в военкомат вызывали по телефону.

Как говорит юрист Константин Гритчин, повестки в Украине могут вручать исключительно в руки, так как военнообязанный должен расписаться за ее получение.

По его словам, если же повестку оставляют посредством СМС-сообщения или же оповещают о ее вручении в телефонном разговоре, то в таком случае на военнообязанного не могут составить акт об отказе от ее получения.

"Повестка (оставленная в почтовом ящике (двери), вызов по телефону, вручение через родственников) не является вручённой и правомерной, а потому не рождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке не обязательна", — сказал Гритчин.

Юрист отметил, что военнообязанный имеет право не являться в военкомат до тех пор, пока ему не будет должным образом вручена повестка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из мужчин точно не смогут вручить повестку в общественных местах.