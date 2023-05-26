Есть 4 законные причины: в каких случаях не накажут за неявку в военкомат после повестки

В Украине могут не наказать за неявку в военкомат

Всеобщая мобилизация, которая касается мужчин в возрасте 18-60 лет, продолжается в Украине. За неявку военнообязанных в военкомат после получения повесток им может светить наказание.

Как рассказал юрист Ростислав Кравец, существует четыре причины, по которым неявка в военкомат будет считаться уважительной.

По каким причинам можно не явиться в военкомат в указанные сроки:

болезнь;

стихийное бедствие,

смерть родного человека;

иное веское обстоятельство, из-за которого призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

При этом правозащитник отмечает, что в случае неявки в военкомат без уважительной причины военнообязанным грозит административное (штраф) или уголовное (лишение свободы) наказание.

Размер штрафа будет варьироваться от 1700 до 3400 гривен. Его выпишут тем, кто не явился в военкомат по первой повестке для уточнения информации либо для прохождения медкомиссии. Если же мужчину вызвали в военкомат для отправки в воинскую часть, а он не явился, то ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что что нужно делать украинцам, уже получившим повестку.