При наличии одного документа: какой категории мужчин не вручат повестку на улице

Некоторым мужчинам в Украине повестку на улице не вручат

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, во время которого граждане призывного возраста могут получить повестки на улице. При этом одной категории мужчин "приглашение" в военкомат могут не вручать.

Как рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, речь идет о мужчинах, у которых есть бронь от мобилизации на своем месте работы.

Чтобы не получить повестку, им будет достаточно предъявить соответствующий документ.

Если же при себе необходимых бумаг у военнообязанного нет, то он не имеет права отказаться от повестки. Он должен явиться в военкомат, где будут выяснять все детали.

Какие категории мужчин подлежат бронированию на работе:

сотрудники органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, если их работа важна для обеспечения функционирования указанных органов;

работники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);

работники предприятий, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей украинской армии;

работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее "Телеграф" писал о том, законно ли вручать повестки не по месту прописки.