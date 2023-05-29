За наявності одного документа: якій категорії чоловіків не вручать повістку на вулиці

Деяким чоловікам в Україні повістку на вулиці не вручать

В Україні продовжується військовий стан та мобілізація, під час якого громадяни призовного віку можуть отримати повістки на вулиці. При цьому одній категорії чоловіків "запрошення" до військкомату можуть не вручати.

Як розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, йдеться про чоловіків, які мають броню від мобілізації на своєму місці роботи.

Щоб не отримати повістку, їм достатньо пред’явити відповідний документ.

Якщо ж при собі необхідних паперів чоловік не має, то він не має права відмовитися від повістки. Він має з’явитися у військкомат, де з’ясовуватимуть усі деталі.

Які категорії чоловіків підлягають бронюванню на роботі:

працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якщо їхня робота важлива для забезпечення функціонування зазначених органів;

працівники підприємств, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники підприємств, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб української армії;

працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи законно вручати повістки не за місцем прописки.