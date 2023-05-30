В Украине сократили возраст призыва на срочную службу в армию

За соответствующие решение отдали свои голоса 304 нардепа

В Украине, как и планировали, снизили предельный призывной возраст. Теперь украинцев будут призывать в армию только до 25 лет вместо 27.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение отдали свои голоса 304 нардепа.

Напомним, что в министерстве обороны ранее объясняли, что изменения продиктованы тем, что на время военного положения нет необходимости содержать на военном учете призывников в возрасте до 27 лет.

Как это отразится на простых гражданах

Если раньше граждане до 27 лет (которые не имеют статуса военнобязанных, но пригодные к службе) не могли попасть в армию не по собственному желанию поскольку призыв на срочную службу во время военного положения не осуществляется, а мобилизовать их тоже не могли. То теперь отправлять на фронт могут граждан начиная с 25-летнего возраста. Таким образом украинцев, которые могут получить повестки станет больше.

Напомним, ранее мы писали о том, кому летом будут выдавать повестки в первую очередь.

Также мы сообщали, что юрист рассказал, законно ли вручение повестки через родственников.