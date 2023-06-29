Список тех, кого могут мобилизовать, расширили: кто еще может получить повестку летом

В этом случае есть определенный нюанс

В Украине список лиц, которые подпадают под всеобщую мобилизацию, пополнился еще одной категорией мужчин. Речь идет о гражданах призывного возраста, которые имеют родственников с инвалидностью.

Соответсвующий законопроект №9342 одобрила Верховная Рада Украины 28 июня.

Так, в документе меняется норма, согласно которой отсрочку от мобилизации ранее могли получить военнообязанные, имеющие супругу из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Теперь в законопроекте добавился абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать". То есть, инвалидность тещи или тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва. Однако мужчина все же не попадет под мобилизацию в том случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать родственника с инвалидностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Антон Маринич рассказал, законно ли вручение повесток военнообязанным мужчинам через их родственников.