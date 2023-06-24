Вручение повестки через родственников: адвокат дал ответ, законно ли это

Повестка обязательно должна быть подписана тем, кому ее выдают

Продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами и действие режима всеобщей мобилизации. Военнообязанные мужчины могут получить повестку в любом месте, однако существуют четкие требования по ее вручению — это должно быть сделано лично и заверено подписью получателя.

О том, могут ли вручать военнообязанным повестки не лично, а через их родственников, рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

Он пояснил, законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, месту вручения и кругу лиц, которые могут их вручать. Вручение повесток военнообязанным через родственников законом не предусмотрено.

"Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. При том, что на родственников или других близких людей военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – подчеркнул юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в последнее время повестки начали рассылать даже по СМС. Правозащитник Александр Павличенко рассказал, что означают такие "документы" с правовой точки зрения и что будет, если их проигнорировать.